海軍151艦隊原定在今、明兩日罕見的首度在桃園竹圍海灘進行兩棲登陸演習，但有眼尖民眾發現，疑似海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊蛙人，在當地海灘攜帶CRRC戰鬥突擊艇實施操練，疑似為演習熟悉當地地理及水文環境，並為操演進行準備。據了解，這批疑似兩棲偵搜營的部隊，實際上是位在當地的海巡特勤訓練中心正在進行新進學員海上操練，但也因時機巧合，讓外界聯想海巡特勤隊是否也參與操演。

根據國防部發佈的演習通報指出，海軍151艦隊將於7、8日，今明兩日罕見的在桃園竹圍海灘展開兩棲登陸訓練，也將首度在該地點實施銳鳶無人機操演，而該登陸預習將延至本月月底實施。

但昨（6）日有民眾目擊疑似操演負責首波登陸的海陸兩棲蛙人，攜帶CRRC戰鬥突擊艇在竹圍漁港旁的沙灘實施操練，並將影像上傳至YouTube，指出「海軍艦艇與陸戰隊編成『聯合兩棲特遣隊』，陸戰隊突擊連CRRC突擊艇向目標區高速挺進，建立灘頭堡」。

對此，海軍並未對此事詳加說明或予以評論。但海巡署卻主動對外表示，這批疑似蛙人的官兵，是海巡署偵防分署特勤隊於昨（6）日在桃園竹圍漁港沙灘實施儲備人員基礎訓練。

海巡署解釋，本項訓練課程包含戰鬥運動、戰鬥操艇及長距離戰鬥側泳等項目，其目的為使學員善用沙灘地形特性，實施隱（掩）避、偽裝及水域戰鬥等技巧，非民眾認係國軍部隊操演。而偵防分署特勤隊將持續勤訓精練，厚實儲備能量，以利海上反恐等特種勤（任）務遂行。

不過海巡特勤隊日前曾在八里港進行三艘K92特種作戰突擊艇海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目，這時另一批特勤隊員也現身海灘，也難免引起外界聯想。

據了解，海巡特勤隊除了演練本身負責的海上反挾持及恐攻任務外，更結合與國防部「平戰轉換」任務，共同衛戍大台北中樞反特攻及反斬首作戰。