我們很習以為常地認為：「應該適時開窗通風一下」，但是交通空污的危險性，恐怕已經超乎我們可以想像的！一項哥倫比亞大學所做的研究發現，交通工具產生的空氣污染對大腦的破壞不必等很久，而是馬上吸到、馬上受害。

提醒在汽車行進間不要隨意搖下車窗，而住在馬路邊的人別開窗以外，更要善用空氣清淨機以策安全，研究刊登在《環境健康雜誌》。

●空污對人體大腦損傷很快

過去大家都在說，都市環境中的空氣污染與心血管、呼吸系統和大腦健康狀況不佳有關，但是，都只是觀察，而無法直接給予證據；而實驗室動物研究的影響，也被認為無法直接顯示對人體的影響。為了解空氣污染對人體大腦的損傷，哥倫比亞大學的研究人員招募了25位民眾，利用動態式磁核共振（fMRI）對他們進行大腦檢查，以了解空氣污染對大腦有何影響。

在實驗室中，讓這25名健康自願受試的成年人，暴露在柴油廢氣或過濾空氣中2個小時，並在每次暴露的前後，使用fMRI測量他們的大腦活動。研究主要是觀察受試者的大腦皮質，在知、記憶和情感中的「預設模式網路（Default Mode Network，DMN）」的變化，DMN就像是汽車的「自動駕駛」功能，讓人體在發呆時依然能維持身體的自動運作。

●重視空污帶來的影響

研究人員發現，和接觸過濾後的空氣後檢測的大腦反應相較之下，人在短暫接觸汽車廢氣之後，DMN的活動減少。研究人員表示：「我們知道DMN功能連接的改變與認知能力下降和抑鬱症狀有關，因此看到吸入交通污染廢氣後會中斷這些網絡令人擔憂」！

研究人員說，雖然這還需要更大規模及更長的進一步研究來證實，但從他們的研究可以看出，交通廢氣確實可能損害人們的大腦或工作能力，因此，提醒大家應更重視空污帶來的影響。

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