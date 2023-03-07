「類天疱瘡」是老人最常見的自體免疫水疱疾病，會出現皮膚搔癢、水疱、破皮等症狀，全身都有可能出現，嚴重時，照護起來就如同燒燙傷病患，不僅造成家屬的沉重負擔，生活品質也大受影響，且罹病者，半數會在2年內死亡。北榮研究團隊證實，長期發炎的疾病將增加「類天疱瘡」的罹病風險，這些病患常合併第2型糖尿病，其中用二肽基肽酶-抑制劑 （DPP4 inhibitor）者，罹病的風險更增2倍以上。

北榮皮膚部光化學治療科主任吳貞宜表示，「類天疱瘡」常發生於臥床的老人，且伴隨有多重慢性病，或是如失智、中風、巴金森氏等神經系統疾病的病，病兆多會出現在有皺摺的地方，如胯下、腋下等，全身都有可能發生。台灣每年新發個案約1000人，而隨著人口老化，在2008年至2018年的10年間，罹病人數已增加2倍以上。

罹患「類天疱瘡」的病患，需長期使用口服類固醇或是免疫抑制藥治療，嚴重時需時常住院用藥與照護傷口，不只造成家人照護上沈重負擔，病人生活品質也大受影響，如控制不佳，甚至會出現嚴重感染或死亡。根據統計，2年內的死亡率約有一半。

北榮皮膚部團隊研究證實，異位性皮膚炎、乾癬等皮膚長期發炎的疾病，以及癌症中的神經性腫瘤，會增加「類天疱瘡」發生的風險，首次被發表於文獻上。此類病人常合併糖尿病，而在糖尿病用藥中，二肽基肽酶-抑制劑 （DPP4 inhibitor）會增加2倍多「類天疱瘡」罹病風險，相關機轉仍待研究。因此，第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑 （SGLT2 inhibitor）是糖尿病用藥中安全的選擇。

研究團隊也發現，「類天疱瘡」病患會增加靜脈栓塞的風險；在治療上，口服類固醇的使用量與感染率有正相關，也就是使用愈多的口服類固醇，發生感染的機會愈高，所以希望在水疱控制的情況下，盡快減少口服類固醇的用量。如果能夠配合使用免疫抑制藥，則可以減少病人的死亡率，重大研究成果已發表於許多皮膚醫學頂尖期刊（BJD JEADV等等），與全世界分享研究成果，提供臨床醫師治療照顧準則。

一名69歲男子，皮膚出現搔癢紅疹、大小不一的水疱破皮，經皮膚切片與螢光檢查，確定罹患「類天疱瘡」。住院期間，除口服類固醇，也使用多種免疫抑制藥控制水疱產生，並持續大面積破皮傷口照護。醫療團隊發現，男子合併糖尿病，正在服用二肽基肽酶-抑制劑，經與新陳代謝科醫師討論後更換用藥，已持續追蹤5年，目前病況控制穩定，口服類固醇已降至最低劑量，僅需每3個月回診即可。

吳貞宜醫師表示，北榮皮膚部每月平均治療5位「類天疱瘡」住院患者，每人次住院天數約15天，常需與傷照師、營養師合作，提供跨專科、跨團隊全方位治療照護，並持續精進研究，期能找出致病機轉，提供最佳治療與照護品質。