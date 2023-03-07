花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場，啟用至今17年，花蓮市公所進行石球體打磨、基座清洗並修繕整體噴泉設施，市長魏嘉彥表示，改善工程新增光雕照明與親水景觀，4月底可以完工，再現花蓮舊火車站前的文史風華。

「石來運轉」前身是花蓮車站，2006年7月啟動，花崗石球體直徑約1．97公尺，重約11公噸，石頭在水柱帶動下運轉，象徵「風生水起」，已成為花蓮市地標，但近年球體由於磨耗失去真圓而偏移，去年底由市公所自行編列預算辦理舊站街景風華再現工程，進行石球打磨、基座清洗，並修繕整體噴泉設施。

市長魏嘉彥（中）日前現勘，關切施工狀況，期許4月份完工開放。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

魏嘉彥表示，目前工程進度已接近4成，市公所藉這次的整修工程，重新翻修花崗石球轉動設施，並將原先直徑長達23公尺的水池，保留內圈水池以及最外側的廊道舖面和墩柱連座裝飾，外圈部分則新設地面噴泉，更增加了流水渠道、光雕照明與親水景觀。

魏嘉彥說，石來運轉向來是花蓮頗負盛名的地標，更是觀光旅客遊玩拍照的打卡聖地，雖曾因年久失修而暫時轉不動了，但市公所積極辦理整修工程，而後透過老照片的分享，讓更多市民朋友了解到花蓮舊車站前的歷史風貌。

市公所建設課長徐國城說明，「石來運轉」近年來因石灰質沉積，造成噴水管線阻塞、馬達受損，同時受到地震影響，球體轉動軌道偏移，導致機電設備頻頻故障，市公所自籌經費1147萬元，辦理改善工程，施工進度39.3％，預定於4月底竣工。