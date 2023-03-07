國防部邱國正昨在立院備詢時對於「第一擊」的定義，稱已經被中共的無人機、航空實體、氣球等取代，進入12浬領海界限內，就要射擊。對此，邱國正今再度被立委質詢此事，邱國正強調，他的表達並無挑釁意味，但面對共軍節節進逼，做出適度反應是應該有的本分工作。

民眾黨立委邱臣遠質詢到邱國正對「第一擊」的定義，陸方也提出反應，邱如何看待？邱國正強調，他此言沒有挑釁意味，國軍都在備戰應戰，但他要特別表達，「我軍人出身，但並不主張要作戰」，只是兩岸狀況如果一再退讓，共軍節節進逼，那國軍做出適度反應是應該要有的本分工作。

國民黨立委林思銘質詢，邱國正昨說外國高層來訪會成為中共師出有名的理由。邱國正今說明，他之所以有這樣的論述，是因為過去幾個例子顯示，他（大陸）兵力會因此而增加、步調會加快，此番言論並非反對跟友邦交流，這並不是選擇避戰的方式。

國民黨立委李德維質詢，美國可能將本來存放在日本、韓國跟菲律賓的儲備彈藥轉放台灣，是否會引起中共師出有名？邱國正說，中共要找任何理由他都能說地振振有詞，但我們聽起來也完全不合理，我們是一個國家，國家有自己的尊嚴，有民主制度，有外交作為，像是有外賓來訪，對岸都會認為是逾越規矩，這我方就不能接受。