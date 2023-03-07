全中運網球資格賽在上周因場地問題造成選手腳傷，後續引爆場地竟開賽當天才驗收完畢、用塑膠椅擋住圍籬等狀況，連網球一哥盧彥勳也發文開砲表示痛心，新竹縣府最後拍板決定後預賽是移師竹南，縣長楊文科也在7日的主管會報上表示痛定思痛、全面檢討、絕不卸責。

2日開賽的網球資格賽中，國中組賽事為人工草皮，卻因工程急急趕工，開賽前1日選手到場上練習熟悉環境時，第4面球場竟還在趕鋪人工草皮與撒沙，倉促驗收下讓選手開賽前兩天，就傳出至少3起受傷案例，也引爆全中運場地安全爭議。

楊文科7日在主管會報中強調，比賽安全是至高無上的原則，會發生意外的原因要來檢討，讓意外絕不再發生，他希望各局處以及原督導單位要一起再加強、努力，同時執委會以及5大組別也要了解其他場地有無類似問題，教育局也要重新檢視鄉政公所整建工程例子。

楊文科承諾面對問題絕不卸責，會全面檢討、痛定思痛，讓這次全中運做到盡善盡美，不再發生類似問題。

至於後續賽事將移往竹南運動公園的10面網球場，包括網球國中組個人資格賽、混雙資格賽、高中組會內賽，場地為硬地球場，賽程調整為4月12日報到，4月13日至20日比賽，讓資格賽和會內賽可以順利銜接，一次性出賽，避免選手舟車勞頓。

軟式網球賽程部分，同樣更換至竹南運動公園網球場舉辦，原預計從3月10日起的賽程，延後至4月20日報到，21至27日比賽依序進行資格賽與會內賽。因延後比賽、更換場地所衍生出的交通接駁、住宿等相關費用，將由執委會負責協助處理。