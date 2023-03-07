美國一對新婚夫妻經歷超慘蜜月旅行，他們前往夏威夷參加浮潛，竟被業者放生汪洋大海中，最終自己游回岸上，當他們聯繫業者時，業者還渾然不知兩人沒上船，這對夫妻決定求償500萬美元（約新台幣1.5億元）。

一對加州新婚夫妻稱，到夏威夷度蜜月玩浮潛時，被業者「放生大海」。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，加州新婚夫妻韋柏絲特（Elizabeth Webster）與柏考（Alexander Burckle）2021年9月到夏威夷度蜜月，他們參加當地業者毛伊帆船公司（Maui Sail Company）推出的浮潛行，其中一站到了拉奈島（Lanai）海域浮潛，業者用船隻將學員載到浮潛地點後讓他們下海，告知學員們有一小時探索時間，之後會將他們載到下一個地點。

起初這對夫妻在平靜、清澈的海域浮潛，不過後續浪愈來愈大，當他們試著游回船邊時，竟眼睜睜看著船開走，他們不死心，繼續游，還不斷求救，但反而游到更深、更洶湧的海域。

韋柏絲特與柏考開始恐慌，擔心隨時會溺斃，他們最終終於游回拉奈島，當時兩人已筋疲力盡且脫水，他們在沙灘上留下「救命」、「SOS」等訊息，可是沒有任何船隻來救他們，後續當地人發現他們並且出借手機，兩人才獲救。

不過離譜的是，當韋柏絲特聯繫上業者時，對方仍渾然不知兩人被丟包。

一對加州新婚夫妻稱，到夏威夷度蜜月玩浮潛時，被業者「放生大海」。

這對夫妻後續控告毛伊帆船公司並求償500萬美元。他們在訴訟中指控業者未告知回程時間、如何返回船上，以及遇到緊急狀況時的應變措施，這趟旅程也沒有救生員。

後續調查發現，業者在前往下一個浮潛地點時，一共在船上點名三次，頭兩次結果都少兩人，第三次竟全員到齊，另一名乘客赫柏特（Jessica Hebert）表示，業者點名時並未要求所有學員坐下，「所有人都在移動，他們很容易就算錯」，「太鬆散了。」

針對報導，毛伊帆船公司並未回應。