聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)今天警告,全球在女權方面的進展「正在我們眼前消逝」,性別平等的目標愈來愈遠,還需要300年才能達成。

3月8日是國際婦女節,古特瑞斯啟動為期兩個月的討論,由聯合國婦女地位委員會(United Nations Commission on the Status of Women)主導。古特瑞斯在聯合國大會演說中表示:「性別平等愈來愈遙遠。依現況發展來看,聯合國婦女署(UN Women)認為需要300年(才能達成目標)。」

他還說:「女權在全球都遭到濫用、威脅、侵害。」他列舉種種危機,包括孕婦死亡率、女童失學、照顧者找不到工作和強迫童婚。

古特瑞斯說:「數十年來的進步正在我們眼前消逝。」

他特別提到,阿富汗在塔利班(Taliban)政權統治下,局勢尤為艱困,當地成人女性和女孩都不得參與公眾生活。

古特瑞斯未提及其他特定國家,但強調「在許多地方,女性的性權利和生育權都在倒退,有些國家的女孩要冒著被綁架和侵犯的風險去上學」。

他也沒有談到伊朗。伊朗大力鎮壓自去年9月開始由女性領導的示威活動,因此在12月14日的聯合國經濟社會理事會(UN Economic and Social Council)表決中被逐出聯合國婦女地位委員會。

古特瑞斯說,「數百年來的父權制度、歧視和有害的刻板印象,在科學和技術領域產生了性別鴻溝」,舉例來說,這些領域的諾貝爾獎得主中,女性僅占3%。