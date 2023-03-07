大陸全國人大今天重頭戲是大陸外交部長記者會，秦剛於會上對「台灣問題」進行表態，他特地手持大陸憲法，並以之回應台灣問題，稱「中國人自己的事，任何外國都無權干涉」，並指台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

綜合陸媒報導，秦剛用大陸憲法回應台灣問題，他說，「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

秦剛表示，台灣問題怎麼解決是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。「我們將繼續以最大誠意，盡最大努力實現祖國和平統一，同時保留採取一切必要措施的選項。」

秦剛表示，台灣分裂與台海和平穩定水火不容，台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本源本意，恪守對中方作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。