第32屆時報金犢獎「校園創意日」全球校巡活動已如火如荼展開。為此，《時報大師會館》也特別開辦了《金犢學苑》，為想要攻略金犢的同學點亮一盞明燈。第一堂課即重磅邀請具有40年廣告經驗的電通mb創意顧問詹朝棟Mark，開講「金犢煉金速成術」。詹朝棟以20多年來擔任金犢獎複決評審的經驗，從評審的視角審視參賽作品，透過十個內容扎實的章節，一步步拆解金犢獎的成功密碼。

策略單是創意的第一步

什麼樣的作品能引人目光？詹朝棟開宗明義提醒參賽者，好的廣告不是只有創意，想清楚什麼是最重要的，先講對的故事，然後去想要講什麼，最後才是要怎麼講。亦即先訂出對的策略，依此發想出有創意的文案，最後針對文案設計亮眼的畫面表現。沒有策略徒有創意的廣告絕不是好廣告。

策略該怎麼定？怎樣的故事才對？有別於其他廣告獎項，金犢獎特有的「策略單」制度，明列了出題單位對廣告目的的要求與期待，能夠讓參賽者容易且清楚了解想要說什麼。鑒於以往參賽者對策略單因不熟悉而忽略，詹朝棟說，參賽的第一步一定要先通篇讀懂策略單，將眾多資訊化繁為簡，只要在其中找到相關且不同的切入點，自然能夠發展出不同的創意。

評審的心中尺

參賽者最想知道，評審們心中的那把尺如何看待眾多的作品。夠不夠吸引目光？夠不夠與眾不同？創意講得有沒有道理？以初選與複選、決選為分界，評審對策略、創意、視覺呈現的要求各有不同。詹朝棟說，初選最重要的是吸引目光。數萬件作品，評審在每一件作品上停留的時間往往只有幾秒，要能夠與眾不同才能脫穎而出。複審與決審則看重作品所講的「有沒有道理」，回歸策略面來審視作品創意，絕對不是天馬行空就能過關。當然，作品的完成度在任何階段都是重要的。

此外，詹朝棟在課程中還歸納出參加金犢獎該做與不該做的八件事、撰寫文案的要訣、製作影片七大關鍵，透過精準的歸納以及對得獎案例的分析，快速為參賽同學打通任督二脈。更在課程最後，提供五個現在就要開始的練習，在行為上做好煉金的準備。並期許每一位參賽者，絕對要相信自己可以得獎。

慶祝《金犢學苑》正式開課，第一堂詹朝棟老師的「金犢煉金速成術」，課程原價2000元，優惠價只要380元！想了解金犢、挑戰金犢、征服金犢，精彩內容千萬不要錯過！