台北市長蔣萬安上周宣布放寬公辦都更第一階段門檻，只要75％住戶同意政府即可進場，7日再針對自辦都更以及危老重建釋出利多，其中將放寬山坡地危險建物可更新、商業區都更案後院深度比等法令；另外危老案件居六都之冠，將放寬檢討審查項目，預計可縮短民眾前置作業時間約6個月，對於目前已達100％同意卻缺件的民眾將受惠。

台北市長蔣萬安表示，都更5箭行動自即日起正式啟動，市府將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等 5 項行動措施，將臺北打造成一座安居城市。

首先「降門檻」即為上周公告實施的「公辦都更 7599 專案計畫」，受理意願門檻自 90％降至 75％，並引進民間專業技術團隊，以「早進場、幫試算、助選屋」三大創新服務，協助民眾參與公辦都更。

第二「法放寬」，除了公辦都更，市府同時積極檢討各項法令協助民間自辦都更，包括都更單元及事業計畫全面開放併送，節省至少3個月時間；山坡地危險建物可迅行畫定都更範圍；放寬商業區都更案後院深度比等法令鬆綁，使得民間辦理重建能更有彈性，相關修訂法案約於3月底送至議會審查。

第三「速通關」，為加速審議程序，市府推出「都市更新 150 專案」，將原先的168專案中，審查時程6個月再縮短為150 日（5個月）內完成，另外「權變小組提前進場」及「都市設計審議 130快速通關專案」等方案，藉由提前審查及分流審查制度縮短行政時程，讓民眾立即有感。

第四「排障礙」，目前臺北推動危老案件是六都之冠，今年共有891件申請，目前已核准794件，未來市府將以擴大培植民間專業人力，預計培訓至5000位危老推動師；放寬檢討審查項目，免去防空避難室以及畸零地整併條件；精簡程序提升效能等面向，持續加速危老重建案件進程，預計可縮短審查的前置準備時間約6個月。

第五「加碼辦」，因應超高齡社會來臨，老舊公寓加裝電梯需求大增，未來將補助金額從250萬提高至300 萬元(總工程經費 60％)，同時補助一樓空間美化費用，加速推動老舊公寓增設電梯。

蔣萬安表示，透過這5支箭，能夠加速台北市的都更，我們非常期待能夠長開雙臂迎接一個宜居的城市，能讓更多市民朋友知道並且加入。

至於近期猛推都更相關法令，將造成人力吃不消，是否有都更處升格為局的計畫，蔣萬安表示，都在持續盤點相關資源。

台北市蔣萬安都更危老