移民署日前接獲檢舉，指有越籍配偶，在臉書越南新住民交流社團中，張貼「代辦國籍歸化」、「代辦放棄原國籍」等工商服務廣告，對此移民署表示，移民服務屬特許經營，必需是合法公司才能提供這類服務，張貼廣告已經違規，越配最後被開罰20萬元，得不償失，呼籲新住民朋友不要誤觸法網。

近來移民署專勤隊網路巡查發現，有新住民用越南文，在臉書社團張貼代辦「國籍歸化」或「放棄原國籍」的服務，強調收費低廉，「幫你省車馬費」，陸續吸引不少同鄉客戶上門，移民署表示，此舉已違反《入出國及移民法》相關規定，經查證屬實後，移民署依法開罰，讓貼文的越配懊悔不已，哀嘆「不知道這麼嚴重！」

移民署表示，移民服務業為特許行業，代辦居留、定居、永久居留或歸化業務等都是屬於移民業務，必須以公司型態，並向移民署申請並經核發註冊登記證後，才能經營相關代辦服務；如有未經許可經營移民業務的情形，將依入出國及移民法，處新臺幣20萬元至100萬元罰鍰，並且會按次處罰。

移民署進一步說明，新住民來台後，要辦理居留、定居、永久居留或是國籍歸化等程序，都可以致電、親臨各縣市移民署服務站，或是撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線「 1990 」免付費專線諮詢，也不要貪小便宜或熱心幫人張貼類似廣告，導致因違規遭罰重金。