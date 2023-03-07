高雄市長陳其邁此行特地帶來這次進軍東京國際食品展、品質最優良的「蜜棗」禮盒，要讓萩生田一嘗最甜蜜幸福的「高雄味」。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁近日訪日，今（7）日早上率團拜會自民黨核心幹部「黨三役」之一的政務調查會會長，也是極為友台的眾議院議員萩生田光一。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁近日訪日，今（7）日早上率團拜會自民黨核心幹部「黨三役」之一的政務調查會會長，也是極為友台的眾議院議員萩生田光一。陳其邁以「羈絆」一詞妙喻台日情誼，歡迎萩生田來訪高雄。萩生田則笑說，高雄與八王子市在2006年就締結為友好城市，見到陳其邁就好像見到親戚一樣親切。

陳其邁今早率領市府局處長與立委邱議瑩、高市議員黃飛鳳、李雅慧、張博洋等人，前往日本自民黨總部拜會政務調查會長萩生田光一眾議員、自民黨青年局長鈴木憲和眾議員，以及自民黨青年局國際部長中曽根康隆眾議員。

陳其邁提到，萩生田去年12月來台參與「台日關係永續論壇」時，強調「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現美國、日本與台灣三方友好陣線的重要意義，令台灣人印象非常深刻，因為台、日共享民主自由的價值，而台海間的和平穩定一直是台灣首要追求的目標。

陳其邁甚至以「羈絆」來形容台日關係，他表示，萩生田會長曾提到，要將台日間各層面的友好連結提升到新層次，在他看來這個新的層次就是「羈絆」的層次，「因為不論是共抗疫情還是遭逢地震，台日雙方總是即時的互相伸出援手。相信台日之間的友誼，在雙方不斷努力之下，一定會有更緊密的關係。」。

出身於八王子市、曾任市議員的萩生田提及，高雄與八王子市在2006年就締結為友好城市，「因此跟陳其邁市長見面，就好像見到親戚一樣親切，期盼日本和台灣之間的城市交流越來越密切。」陳其邁也強調，彼此之間是姊妹般的感情，拜訪萩生田會長，「就如同拜訪好姊妹、好兄弟。」

此外，陳其邁此行特地帶來這次進軍東京國際食品展、品質最優良的「蜜棗」禮盒，要讓萩生田一嘗最甜蜜幸福的「高雄味」。陳其邁也當場邀請萩生田到高雄訪問，感受最道地的台灣熱情，見證高雄城市的蛻變以及台日城市深厚友誼的合作成果。