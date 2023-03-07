為守護幼兒乘車安全，教育部國教署補助幼兒園汰換屆齡車輛或新購合格車輛，自2019年起至今年已累計補助幼童專用車1710輛，補助經費達5億9834萬餘元。目前全國有3800餘輛兒童專用車，約有一半都獲得教育部補助。

另各地方政府也將不定期檢查幼兒園車輛使用情形，而監理及警察機關稽查人員將至園所周邊實施聯合稽查及加強路邊攔檢，積極督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒，維護幼兒乘車安全。

教育部國教署推動幼童專用車補助政策，鼓勵幼兒園主動檢視幼童專用車使用情形，及時汰換將屆10年的幼童專用車，並促進有購置幼童專用車需求的幼兒園購置安全合格車輛接送幼兒，避免使用逾齡或非合格車輛載送幼兒，維護並加強幼兒生命安全及保障。

教育部國教署指出，目前全國幼童專用車約3800餘輛，每年屆齡車輛平均約300至400輛，補助自2019年起至今執行第5年，補助車輛累計達1710輛已近半數。

教育部也要求各地方政府不定期檢查幼兒園車輛使用情形，而監理及警察機關稽查人員將至園所周邊實施聯合稽查及加強路邊攔檢，積極督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒，維護幼兒乘車安全。

而民眾也可至交通部監理服務網《幼童車查詢專區》輸入幼童專用車牌號碼查詢，或是輸入所在縣市與區域，就能查到該區所有幼童專用車相關資訊；若發現幼兒園幼童專用車違規情形，可逕向各縣市政府通報有關幼兒園載運幼童車輛違規情形。