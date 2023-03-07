香港本就是一座新舊融合城市，尤其香港近年來老建屋重化興起，讓老屋變成觀光新亮點，如：大館、元創方、南豐紗廠、中環街市，現在要介紹是香港近期新亮點──位於九龍旺角，由一列由十四幢百年唐樓建築群組成──「618上海街」，街道號碼由600至626號，樓高三至六層，主要由磚牆、石屎或木材搭建而成。當中十幢騎樓式建築建於1920-1926年，被香港古物諮詢委員會評為二級歷史建築；另四幢(六層高)則建於戰後1963-1964年，為鋼筋混凝土建築。華麗轉身後618上海街，除了保存原有部份建築及細節，提供不同類型的本地商店及餐廳，並提供場地包括多用途活動室及活動空間，供公眾短期租用。

618上海街為騎樓式建築，是戰前騎樓屬典型的「上居下舖」，結合了中國南方街舖屋和西方廊柱式的建築特色，糅合了中西建築風格，19世紀末到戰後初期在粵港流行，亦形成了香港商業街道的主要風貌，現今進駐了許多特色商店、觀光旅遊元素、社區服務等，不僅讓百年唐樓群起死回生，改造再利用，改變了市容，也造就了香港觀光旅遊新的風貌！

618上海街(攝影：洪書瑱)

618上海街原有茶樓、單車行、醫院、電器行……，建築除了拆除參差不齊的舊招牌、保留原身結構設計、建築重新「拉皮」粉刷，目前還保留了許多過往的細節，如留下了花崗岩柱子、招牌、木窗、紅磚牆、地磚，其中保育柱廊還留有「上海批盪拱門」、「浮雕式書法字體」、麻石柱廊等。為了觀光，也讓更多觀光客能了解原建築的歷史，也設立多處AR虛擬實境，讓民眾利用QR code，就能輕易了解相關歷史，甚至讓遊客可以利用科技，穿越舊店舖或街景前，了解前世今生，甚至來場「穿越」的合影，感受舊日情懷！

展示空間租借(攝影：洪書瑱)

AR虛擬實境探索前世今生(攝影：洪書瑱)

而內部，有多家相當有意思的商店，如一樓美華氏，創立於1993年，在香港古著服裝界享負盛名，店家致力從美國直運不同年代的古著服飾，以破舊立新的設計理念，重新創作出不同風格的男女及童裝服飾，造就了每年衣物都是獨一無二，將古著升級再造的概念發揚光大，創造了文青份子所喜歡的復古味！

AR虛擬實境探索前世今生(攝影：洪書瑱)

618上海街還保留往痕跡(攝影：洪書瑱)

另外，說到特殊，就不得不提到位於3樓銀の文房具，店中擺滿了各式各樣香港懷舊文具、童玩、教科書、漫畫，店中小物全是著名策展人鍾燕齊（Joel）至各地老街、紙紮舖、玩具文具店去搜羅舊物。其實原本Joel在新蒲崗工廈租下一個空間，擺放了這30年來，蒐羅的香港文具與小物，在誤打誤撞之下，這個空間被愈來愈多人認識。後來這個空間在今年2020時更從新蒲崗搬到旺角上海街618，佈置成一間文具店似的空間，店裡的文具、童玩小物，能遠觀、能近玩，卻不販售，方便香港民眾懷舊，而值得一提的是，為了鑽研它們的歷史和文化背景，編著書籍，Joel就會重建一個實體空間來展示自己的收藏，為一所私人文具博物館。而鍾燕齊也成立文具銀行四年，因應受惠人的年齡和需要，親自挑選合適的物資捐給他們。

Restore(攝影：洪書瑱)

銀の文房具的對面，即是「銀の冰室」，同樣是鍾燕齊所有，而「銀」為鍾燕齊所養的白貓叫「阿銀」，冰室的櫥窗與鏤空設計的桌面，同樣都擺放著鍾燕齊收藏的懷舊文物，並定期更換主題！銀の冰室販售如伊麵、炒飯、意粉、薯條、多士、三文治等，另外，還有奶茶、咖啡，而特色飲品是使用自家農場種植的薄荷、紫蘇、香茅等香草，亦有部分食材來自香港青年組成、推廣在地農業的「復耕者聯盟」，可以說頗具巧思。

文化屋雜貨店(攝影：洪書瑱)

「618上海街」資訊──

美華氏(攝影：洪書瑱)

地 址：香港九龍旺角上海街618號開放時間：每日上午11時至下午11時

銀の文房具(攝影：洪書瑱)

銀の冰室(攝影：洪書瑱)