大陸外交部長秦剛7日出席兩會外長記者會，並就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。他呼籲美方認真傾聽兩國人民的呼聲，消除威脅膨脹的戰略焦慮，摒棄零和博弈的冷戰思維，拒絕政治正確的無端綁架，和中方相向而行。

澎湃新聞報導，美國全國廣播公司記者提問說，秦部長曾寫到一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。鑒於雙方在各種問題上的利益分歧不斷擴大，還有可能發展健康和穩定的中美關係嗎？或者您打算如何使之成為可能？除了中國的核心利益，您是否也考慮過美國的核心利益？

秦剛表示，前段時間，中美關係發生了「無人飛艇事件」，這完全是一起因不可抗力導致的偶發意外事件，事實和性質都很清楚，連美方也承認不構成現實威脅。然而，美方卻違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機。

秦剛強調，美方聲稱要「競贏」中國，但不尋求衝突，實際上美方所謂的競爭就是全方位的遏制、打壓，就是你死我活的零和博弈。美方口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑，一方不是去想如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方去參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意的對抗，犯規了。

秦剛還說，美方所謂要給中美關係加裝「護欄」，不發生衝突，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到。如果美方不踩刹車，繼續沿著錯誤的道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，陷入對抗衝突。誰來承擔其災難性的後果？這樣的競爭就是以兩國人民的根本利益和人類的前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。

秦剛表示，美方有讓美國再次偉大的豪情，也要有容得下別國發展的雅量，打壓遏制不會使美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐。習近平主席指出，「中美能否處理好彼此關係，攸關世界的前途命運，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題」。我注意到，在美國國內也有越來越多的有識之士對當前的中美關係深感憂慮，他們紛紛呼籲美國政府要實行理性、務實的對華政策。

秦剛說，美國人民和中國人民一樣，熱情、友善、純樸，都追求幸福生活，美好世界。我在美國工作的時候，洛杉磯長灘港碼頭的工人告訴我，全家老小的生計都依靠中美之間的貨物貿易，兩國要共同繁榮；愛荷華州的農民告訴我，世界上還有許多饑餓的人，我要多種糧食；大學校長們告訴我，科技進步要靠國際交流，科技脫鉤是雙輸、多輸。明尼蘇達州英華學院的一位小學生獲得了漢語橋全球中文秀的冠軍，他用流利的中文告訴我，他說學漢語是因為喜歡中國。每當我想起他們，我就在想，決定中美關係的應該是兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼，而不是美國的國內政治和歇斯底里的新麥卡錫主義。

秦剛最後強調，中方將始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，致力於推動中美關係健康穩定發展。我們也呼籲美方認真傾聽兩國人民的呼聲，消除威脅膨脹的戰略焦慮，摒棄零和博弈的冷戰思維，拒絕政治正確的無端綁架，和中方相向而行，兌現有關承諾，共同探索既有利於兩國又造福於世界的中美正確相處之道。