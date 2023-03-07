南韓央行今（7日）發布初步統計資料，由於韓元不斷貶值，南韓去年人均國民總所得（GNI）3萬2661美元（約新台幣100.82萬元）、年減7.7%，台灣去年人均GNI則為3萬3565美元（約新台幣103.61萬元），南韓人均國民總所20年來首度輸給台灣。

根據《韓聯社》報導，南韓去年人均國民總所得下降，主因在於韓元對美元匯率罕見重貶12.9%，以美元為基礎的名義GDP（國內生產毛額）下滑8.1%。

根據韓國央行的數據，台灣國家統計局去年公布台灣人均國民總收入為3萬3565美元，比南韓的3萬2661美元高出904美元，這是自2002年以來，南韓人均收入首次落後台灣。

南韓央行表示，根據聯合國2021年的排名，台灣人均國民收入為3萬4756美元（約新台幣107.3萬元），低於南韓的3萬5373美元（約新台幣109.2萬元），當時台灣名義GNI成長4.6%，與南韓的成長4%相近，轉捩點在於，台幣去年只貶值6.8%，而韓元重貶12.9%，導致台灣人均所得20年來首贏南韓。