新北市市場處今年1月舉行「新北好星市集聯合摸彩活動」，吸引逾11萬人參與，其中有123位幸運兒中獎，可獲得200元至1萬元不等的市場現金抵用券。（市場處提供）

新北市府近年積極改善市場環境，市場處今年1月舉行「新北好星市集聯合摸彩活動」，吸引逾11萬人參與，其中有123位幸運兒中獎，可獲得200元至1萬元不等的市場現金抵用券，市府已公告於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，民眾可在本月31日前於新北10座指定市場消費。

市場處長李長奎表示，新北市去年在經濟部優良市集暨樂活名攤評核，獲得6座五星優良市集、4座四星優良市集，讓全國看見新北市場轉變，市府未來也會持續推動市場轉型，打造更多星級市場，也呼籲中獎民眾趕快上網查詢，不要錯失好康。

幸運獲獎的王媽媽說，她平日就在泰山市場採買全家食材，非常喜歡市場乾淨寬敞的空間，市府也貼心設計座椅，讓民眾可以暫時休息，當初看到抽獎活動就趁著年節卯起來買，收到中獎簡訊時，相當驚訝，全家人1個月的晚餐直接免費。

市場處表示，為了刺激市場消費，市府推出指定市場單筆消費滿100元可獲得1張摸彩券，目前已直播抽出得獎名單公告，其中有123份現金抵用券，總金額高達15萬元，單張面額為50元。

市場處補充，民眾可在3月底前至泰山、林口、五股、三峽、永和永安、汐止秀豐、汐止林森公有市場，及淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場與汐止觀光夜市等10座指定市場折抵消費，詳情可至「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcemarket/)查詢。