台中一名網友表示，在打工網站看到一個工作機會，只要到凶宅屋拆除鐵架和螺絲，10分鐘就可以賺500元，刊登案件的案主還說，凶宅已清理乾淨，也有請師父到現場超渡兩次，他不解為什麼屋主不自己拆，還要花500元，一票網友看了驚覺有異，「師父都不敢拆了，這就表示命比錢重要」，還有人說給500元找人拆根本是想找替死鬼。

原PO今（7）日於臉書社團《爆廢公社》指出，在打工網站看到一個工作機會，需到凶宅屋內拆除固定在天花板和梁柱的鐵架和螺絲，會提供500元的酬勞。

原PO發現凶宅打工的案件。（圖／翻攝自爆廢公社）

根據他上傳的截圖來看，凶宅位於台中市南屯區，意者須先到南屯捷運站拿房屋鑰匙，再到凶宅拆除鐵架和兩顆小螺絲，刊登工作的案主強調，凶宅已清理乾淨，也有請師父到現場超渡過兩次，若成功拆除會給工資500元，約10分鐘可以拆完。令原PO不解問「10分鐘賺500元，屋主為何不敢自己拆？」

貼文曝光，網友都認為不尋常，「師父都不敢拆了，這就表示命比錢重要」、「5萬給師父他都不見得會拆」、「師父也來渡兩次，為什麼不趁師父在的時候拆？」、「給500元是要騙不懂的民眾，這至少要6萬6」、「真便宜！以為別人是笨蛋」、「這個5萬我也不敢去，嚇死」、「那要法師拆，法師都沒拆了，花500元是想找替死鬼？」