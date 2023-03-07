高雄56歲楊姓男子日前開著小貨車不停搖晃超線，遭到巡邏員警盤查，交談時員警聞到楊男散發酒味，於是對他實施酒測，但楊男堅持拒測，寧願選擇18萬元的罰單。據了解，楊男前晚喝了點酒，以為睡一覺就沒事，才會開車上路，擔心要送法院，經營的機車行受影響和怕老婆知道後吵著跟他離婚，才會拒測。

5日中午12時許，三民第一分局三民派出所巡邏行經自立一路時，發現前方有輛小貨車不時左右搖晃，數次行駛在路中標線上，立即上前盤查，在交談過程中，發現駕駛楊男散發酒味，於是請楊男在酒精感知器上吹氣，感知器可真亮起，於是員警請楊男停在路邊實施酒測。

男子懊悔選擇拒測，擔心被老婆得知後吵著離婚。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

楊男跟員警表示，前晚確實喝了一些酒，隔天以為睡了一覺酒精就會退，並跟員警稱堅持拒測，寧願選擇吞下18萬元的罰單，擔心超標要被送法院，且稱自己2017年有酒駕紀錄，被老婆知道就會吵著離婚，自己經營的機車行又會受到影響。

員警看著楊男懊悔的模樣，忍不住勸說楊男少喝一點酒，或者可以請朋友駕駛，也可以善用代駕或搭乘計程車，而不是酒後開車上路，害人害己。

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