陳福海(左)堅持要實際走進教學現場，才能更了解幼兒教育現況並提供更多的協助。(圖／金門縣教育處提供)

金門縣長陳福海昨(6)日走訪金城幼兒園，關心教育資源的整合及特殊生的照顧與協助，針對大校與小校的資源分配，陳福海指示應有全面關照的視角，不應平均分配都一樣，卻讓大多數的幼生無法得到均等的照顧。園方也提出幼生餐點費用未能跟上物價上漲幅度而捉襟見肘的窘境，陳福海立即給予承諾要求教育處商議調整提高幼生餐點費用。

陳福海表示，上任以來一直將禮運大同篇中所揭櫫的「矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」視為施政之重要方向與目標，因此偕同教育處長孫麗琪、特幼科長謝惠婷一起來到城幼校園，實際進入教學現場才能更了解幼兒教育現況並提供更多的協助，紮根基礎幼兒教育，全面提升幼兒教育品質，只要是對的方向，好的政策，學校願意做的，縣府一定會是學校最佳的後援，提供更好的教育環境給這些國家的主人翁。

金城幼兒園是金門唯一的獨立幼兒園，陳福海在園長許碧華的陪同下參觀園內環境，對於環境逐年完善，能以不同年齡層幼兒之空間尺度和需求為核心，針對不同空間的特性，規劃設計出多元、活潑且符合美感的空間運用給予高度肯定；同時對於金城幼兒園幼生的人數比例偏高，在空間上略顯擁擠，雖然肯定園方在環境規劃上的用心，但仍希望未來在空間上能籌劃第二校區；而對於人員編制也提出，未來在幼兒園的師生比能全面調整到1：12。

另一重點是關心學前特教生的學習環境，陳福海表示對於特殊生，除了落實對個案的照顧，對於個案家庭也要有同理心，無論是他自己還是學校的行政及教學團隊，都要特別站在特生家長的角度來看，結合社政醫療各項資源，積極協助這些家庭，給予他們更多的資源與協助，讓幼生的教育權能被滿足，家長的需求能兼顧，教育的專業要被看見，立體思考與建構方能面面俱到。

陳福海對於城幼在如此擁擠的環境中仍積極向教育部爭取幼兒遊樂器材經費，讓幼生活動空間不因場地受限予以肯定。對幼兒的扎根教育需要理念與創新思維齊頭並進，鼓勵園長與老師們一起為金門幼教努力，發展學校特色，讓幼兒教育更精緻，家庭與家長負擔能減輕，大家一起攜手同心，朝幸福島嶼的美好願景邁進。