高雄一名黃姓女子指控，去年國民黨高市議員初選參選人莊為傑的文宣品釘書針外露、害她手被刺傷，對莊提告過失傷害。莊男強調黃女說詞前後不一，高雄地檢署認為，黃女提出的醫院診斷書明明就寫「無明顯傷口」，最後認定罪證不足、處分不起訴。

莊為傑是前立委黃昭順助理，去年參加國民黨高雄市議員第四選區（左營、楠梓）初選未果。去年5月，黃女指控莊男的防疫選舉文宣品沒有做好防護措施，釘書針外露，害她的手被刺傷，憤而提告過失傷害罪。

莊為傑應訊時表示，黃女透過他的LINE官方帳號反應此事，但當時黃女說是她的小朋友被刺傷，提告時卻又說是自己被刺傷，前後說詞不一，也沒有提出具體實證。

檢方認為，莊為傑身為市議員擬參選人競選事宜繁重，不可能事必躬親，文宣品裝釘這類的庶務不一定是他親手所為。黃女的就醫紀錄中，醫院診斷報告也清楚記載「病患自述遭釘書機刺傷，目視無明顯傷口」，最後認定罪證不足，偵結處分莊為傑不起訴。