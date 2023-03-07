客戶庫存調整影響晶技2022年下半年營運，晶技2022年合併營收為131.69億元，年減13.61%，營業毛利為50.3億元，年減10.6%，合併毛利率為38.2%，年增1.29個百分點，營業淨利為28.11億元，年減19.1%，營業淨利率為21.35%，年減1.44個百分點，稅後盈餘為28.05億元，年減10%，每股盈餘為9.06元。

由於2月工作天數增加，晶技2月合併營收回升到8.12億元，月增11.11%，年減13.89%，累計前2月合併營收為15.43億元，年減25.73%。

晶技表示，雖然目前偶爾會有急單，整體來看需求未見回升，第2季透明度仍低，期待下半年客戶新機能夠帶動需求。

日系外資最新報告指出，由於需求持續疲弱導致庫存調整，價格壓力可能上升，我們預期晶技第1季營收為24億元，季減19%，年減24%，由於營收規模較小且產品組合不利，單季毛利率約35.7%，低於去年第4季及去年同期，雖然我們看好ADAS/EV、WiFi6/6E和5G設備採用率上升趨勢對晶技有利，長期業務前景樂觀，但受到智慧型手機及電腦需求疲弱等不確定因素影響，將晶技2022年到2024年每股盈餘下調9%到20%，維持「持有」評等，但目標價由95元降至82元。