恆生科技股指數微漲0.14%，阿里巴巴漲2.8%，表現最佳。嗶哩嗶哩跌3.69%，跌幅最大。

中國銀行股走強，建行、工行漲約3%，農行漲2.1%，股價創下8個月新高。

受原油價格持續上漲激勵，「三桶油」中海油漲5.0%，中石化漲4.2%，中石油漲3.3%。

三大法人加碼 14檔耀眼
《港股》恆指近持平 電訊、軍工股漲幅回吐
《日股》收高310點 日股站穩2萬8
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