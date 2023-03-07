恆生科技股指數微漲0.14%，阿里巴巴漲2.8%，表現最佳。嗶哩嗶哩跌3.69%，跌幅最大。
中國銀行股走強，建行、工行漲約3%，農行漲2.1%，股價創下8個月新高。
受原油價格持續上漲激勵，「三桶油」中海油漲5.0%，中石化漲4.2%，中石油漲3.3%。
周二香港恆生指數盤中漲0.7%，報20754.81點，稍早前一度漲逾400點或近2%，收復21000點大關。國企股(H股)目前漲0.9%，報7001.96點，稍早前一度漲逾2%。市場將密切關注聯準會主席鮑爾在國會發表的談話，以從中取得更多有關美國央行未來升息路徑的線索。
恆生科技股指數微漲0.14%，阿里巴巴漲2.8%，表現最佳。嗶哩嗶哩跌3.69%，跌幅最大。
中國銀行股走強，建行、工行漲約3%，農行漲2.1%，股價創下8個月新高。
受原油價格持續上漲激勵，「三桶油」中海油漲5.0%，中石化漲4.2%，中石油漲3.3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。