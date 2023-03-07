周二香港恆生指數盤中漲0.7%，報20754.81點，稍早前一度漲逾400點或近2%，收復21000點大關。國企股(H股)目前漲0.9%，報7001.96點，稍早前一度漲逾2%。市場將密切關注聯準會主席鮑爾在國會發表的談話，以從中取得更多有關美國央行未來升息路徑的線索。