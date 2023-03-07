現代人越來越竉愛毛小物，以致於毛孩商機無限，台北大直英迪格酒店瞄準此市場，3/10(五)起酒店4F sneaKOut BAR 戶外酒吧開放寵物入場。並於3月19及26日下午2點至4點半，將舉辦「毛孩下午茶派對」，一人一毛孩(限狗狗)，門票999元，內含毛孩鮮食(價值480+10%元)、單人精緻下午茶(價值560+10%元)，現場還特別邀請小動物舒壓專家張維誌老師，將親授毛孩舒壓手法，另有機會抽中毛孩按摩課程、毛孩按摩書籍、大直英迪格住宿劵等多項獎品。

-【毛孩下午茶派對】提供毛孩【威靈頓鴨胸】下午茶套組

與毛孩在戶外酒吧草地盡情享受玩樂

台北大直英迪格與寵物鮮食專家「汪事如意」合作，獨家提供毛孩鮮食【威靈頓鴨胸】套組，包含：威靈頓鴨胸、恐龍小蛋糕、雞肉捲捲等，每套售價480+10%元！「威靈頓鴨胸」外皮酥脆、內餡鴨胸鮮嫩，先煎後烤鎖住櫻桃鴨胸的鮮嫩與多汁，外層包上特製的無油酥派皮，塗抹新鮮蛋黃，金黃色的表皮散發出濃郁香氣，令毛小孩垂涎欲滴。「滿月銅鑼燒」使用新鮮羊乳及殺菌蛋液製作，蛋液添加葉黃素，腸胃好吸收，更有營養！鬆軟的餅皮帶點蜂蜜香氣，內餡夾入雞肉，不僅造型可愛，每一口都是毛小孩的小確幸。「雞肉捲捲-鮮蔬黃綠紅」，更是所有挑嘴毛小孩的最愛，使用整塊雞胸肉包裹鮮蔬，無油蒸煮切片，照顧毛小孩眼睛、腸胃吸收好，免疫力自然提升。「活力術鮮蔬雞肉丸」，使用新鮮雞肉搭配五種鮮蔬製成，原肉製作，無添加麵粉，完整提供豐富蛋白質與維生素。

另主人可享sneakOutBar下午茶，每套560+10%元，包含焦糖布蕾、巧克力紅絲絨、法式手工香腸鹹派、迷你惡魔漢堡及任選飲品1杯；「巧克力紅絲絨」以70% Valrhona黑巧克力製作，添加紅麴粉、甜菜根汁，整體蛋糕呈現自然紅色，口感如絲絨般輕盈又滑順；「法式手工香腸鹹派」顛覆傳統派皮做法，採用反覆長時間烘烤，呈現酥脆黃金派皮，內餡採用橄欖油將德式香腸、洋蔥等餡料煸香後，加入新鮮蔬菜，與派皮融合香氣十足、酥脆可口！

四樓戶外酒吧sneaKOut BAR 3月10日開放任何品種寵物入場

【毛孩下午茶派對】現場更邀請服務過上千隻犬貓、國內首位與動物醫院產學合作的小動物舒壓專家-張維誌老師與主人們分享如何透過5大按摩技術，由觸摸及輕撫，消除毛孩的不安全感，增加牠們的自信！還有駐唱歌手Live演唱、草地跑跑互動及立體打卡點，豐富摸彩活動將給主人與毛孩們美好的下午時光！

圖片：大直英迪格提供