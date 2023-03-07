國防部長邱國正昨在立院證實正與美國研議將日韓、菲律賓儲存的美軍彈藥移儲台灣。邱國正今在立院備詢時再度被問及此事，邱表示，這是依據美國通過的國防授權法案，裡面有提到一旦發生要作戰的緊急狀況，要有彈藥可以屯儲，但目前都還在研議中，還沒確定擺哪裡、擺哪些彈藥。

國民黨立委林思銘質詢，對於美軍將彈藥移儲台灣，這是美方的建議，還是我方要求？邱國正說，俄烏戰爭給我方很大啟示，烏克蘭的地形讓他們可以有源源不斷的後援，但台灣作為海島卻沒有，台灣的海島地形有利有弊，一方面是有海峽天險，弊則是一旦作戰，可以想像一定會遭到封閉。

林思銘也提到，火山布雷系統是否非買不可？是國防部主動要求的，還是美方建議的？邱國正強調，國家戰備工作是自己來決定，不是他們推銷什麼我們收什麼，未來要打什麼戰爭就要編什麼裝，布雷不完全是在外島，在本島敵人可能會上岸的地方也會，但平常沒有在布，研判確定了才會去布，這是備戰的一環。

國民黨立委李德維也質疑，去年美國前國防部長艾斯培來台訪問時提出四點建議，包括增加國防預算、增強不對稱作戰能力、義務役訓練精實及加強後備動員，大部分目前都照做了，包括延長義務役役期、提高國防預算等等，大概只差不分男女全民皆兵還沒做，這是否為蔡總統受艾斯培建議在執行？

邱國正表示，艾斯培只是建議，絕對沒有他說了就照辦，包括全動法修法，也是在110年成立全民防衛動員署，立院黨團協商附帶決議一年內要針對它的準備法做適切修訂，通盤檢討才有這樣的草案。

外交部長吳釗燮也強調，艾斯培已經卸任，沒有任何行政權，他來只是提出需要加強的建議而已。