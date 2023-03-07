大陸女星楊冪堪稱電視劇流量女王，每每推出新劇都會引起熱議，而她除了在戲劇方面擁有高關注度外，她的穿搭配飾總能引起新潮流，日前她在微博上分享她在包上吊著「真蘋果的掛飾」，更寫下「據說這叫『包蘋安』」，瞬間讓她登上微博熱搜。

楊冪在微博上分享她在義大利品牌「ETRO」的包包上，吊著放有真蘋果的同品牌蘋果型包袋鏈條，據悉楊冪圖中的包包要價13000元港幣，大約台幣5萬元，至於鍊條則為6400元港幣折合台幣約2萬5元，而照片曝光後，引發網友熱議更紛紛模仿，更直呼「學到了」，但由於楊冪自二月「EP01」漂髮開始累積到至今的「EP04」都未露臉，因此許多粉絲都感嘆「何時才可以看到老婆的正面照」。

楊冪蘋果型包袋鏈條要價2萬5台幣。（圖／截圖自微博）

事實上，擁有亮麗外型及傲人身材的楊冪，儼然是時尚品牌的最愛，甚至還被封為最佳「帶貨王」，而先前在網上曾流傳她現身菜市場買菜的照片，可見她頭上戴著咖啡色老帽，穿著咖啡色棉質連帽外套內搭白色上衣，下身則搭配黑皮短褲及同色長筒靴，露出白皙美腿，搭配紅色橢圓形精品包，整體造型兼具休閒與時尚。

楊冪現身菜市場買菜穿搭引熱議。（圖／截圖自微博）

不過，近期她因上快手直播影片遭挖出，片中她態度不耐煩又敷衍，還幾度翻白眼嘆氣，甚至當主持人讓她做粉色髮夾時，楊冪還立刻回應「你不要操控我的人生，我自己來好嗎」，且當主持人問她有什麼遺憾的時候，楊冪還將話題帶回主持人身上，讓直播場面相當尷尬，因此當她秀出蘋果掛飾寓意「包蘋安」時，也被網友狠酸她確實很需要平安。