第十四屆全國人大一次會議7日由大陸外交部長秦剛就「中國外交政策和對外關係」回答記者提問。被問到「一帶一路」倡議已10周年，如何看待被質疑有「債務陷阱」以及美國、歐盟全球基建計畫的可能競爭？秦剛回應，「債務陷阱，這頂帽子無論如何不能扣到中國頭上」。據統計發展中國家的主權債務中，多邊金融機構和商業債權人占比超過8成，這才是債務壓力的最大來源。特別去年以來，美國以前所未有幅度急速加息，各國資金紛紛外流，使有關國家的債務問題雪上加霜。

秦剛表示，大陸國一直致力為相關國家紓困解難，在G20緩債倡議中貢獻最大。中方將繼續以建設性態度參與國際債務問題的解決，同時也呼籲其他各方共同行動、公平分擔。大家坐下來商量，辦法總會比問題多。

而針對「一帶一路」的倡議，秦剛表示，至今已提出10年，吸引世界上超過3／4的國家和32個國際組織參與其中，化作各國發展的實效，拉動近兆美元投資規模、形成3000多個合作項目，為沿線國家創造42萬個工作職位，並讓將近4000萬人擺脫貧困。

秦剛也舉例，中緬鐵路讓緬甸撾從「陸鎖國」變成「陸聯國」。斯里蘭卡普特拉姆電網站亮了萬家燈火。蒙內鐵路拉動當地經濟增長超過2個百分點，中歐班列迄今已開行6萬5千列，是聯通亞歐的鋼鐵駝隊，是運送防疫物資的健康快車。