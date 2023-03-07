中信房屋研展室彙整實價登錄資料，發現2020年至2023年1月間預售屋成交價，華廈單價自16.7萬元漲至29萬元，漲幅達73.7％，電梯大樓從17.7萬元上揚到32.2萬元，漲幅達81.9％，漲勢驚人。

中信房屋頭份建國加盟店蔡議鋒店長表示，近期熱賣路段以尚順商圈為主，商圈周邊建設已經趨於完善，生活機能便利，電梯大樓尤其受到年輕族群喜愛，預售屋成交價一坪約33萬元，十年電梯大樓約25萬元至27萬元即可入手，若為在地建商推出的新加坡式公寓（一樓為車庫），如炬嘉築誠等案，新屋含車位成交價在26萬以內，則較受當地人喜愛。

蔡議鋒說，頭份、竹南一帶房市除受惠於科技園區的進駐，因房市基期較低，受到竹北高房價的排擠效應影響，轉往該區置產，因此新竹、竹北的房價也可當成參考指標。目前外圍至海口區域，有大型建商寶佳進駐，成交均價一坪已到25萬元，中古屋市場價格也被帶動上揚，買氣因價格居高不下，去化速度逐漸趨緩，買盤也轉為剛性需求為主。

對於頭份房市未來的發展，蔡議鋒說，頭份的區域腹地不大，可建的建地已不多，地主賣價跟著房價飆升，如傳出每坪開價40萬元的信義L7，因位處正市中心周邊銀行林立，土地取得成本一坪破60萬元，加上營造成本持續攀升，以3000psi的混凝土來說以前大約每平方公尺1,780元，現在大約2,600元左右，漲幅直逼五成，所以未來的新推案價格一定會再往上堆疊。