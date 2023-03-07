商業發展研究院7日發布台灣商業服務業景氣循環分析與預測，顯示 2022年第四季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數持續第三季的回升，並預測到今（2023）年7月會持續上升。

商研院CDRI分析，主要原因是「住宿餐飲業」與「服務業就業人數」領先其他同行指標，分別與2021年7月與2021年11月觸底回升，而且升勢明顯。經標準化過的趨勢值，也分別由底谷的-2.68與-1.28個標準差回升到今年1月的＋4.14與＋0.43個標準差。

台灣商業服務業景氣循環分析與預測，由商業發展研究院董事長許添財親自帶領商研院景氣預測小組進行研究。

商研院景氣預測小組指出，雖然住宿餐飲業等景氣回升，但同行指標中的其他3個子指標仍續走低，以其標準化過的循環趨勢值來看，「批發與零售」、「不動產及住宅服務」與「住宅服務與水電瓦斯、其他燃料消費」等，仍分別陷於-3.01、-1.52與-1.26個標準差深淵。

此外，領先指標綜合指數在2021年11月出現高峰後一路下滑，到今年1月已降到-1.28個標準差。同行指標中只有少數二個子指標，與領先指標其中的一個子指標「運輸及倉儲」回升，顯然尚無法代表整體景氣變動已脫離持續下行的風險。

許添財指出，全球經濟情勢都深陷在揮之不去的通貨膨脹、停滯膨脹、債務危機的迷霧之中，「我們沒有理由因過度悲觀而影響向前的勇氣，更不能因此而錯失轉型的契機。」

他進一步提醒，細觀當前的經濟波動無一不伴隨顯現消費者行為、就業行為與商品、服務、勞動等市場結構正急劇的轉變，尤有甚者，這些改變幾乎都成了「新常態」！