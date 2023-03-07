香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日展開人民幣（下同）30億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。逆回購操作規模進一步縮量並續創1月10日以來最低。
另外，考慮到7日到期4,810億元，據此計算，單日淨回籠4,780億元，規模則創1月3日來最大，本周前兩天已累計淨回籠8,070億元。
路透統計，本周逆回購到期總額約1.02兆元，其中到期主要集中在首3日，9日和10日到期量偏小。
人民幣兌美元中間價7日報6.9156，較6日報6.8951，下調205個基點或0.3％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，7日展開人民幣（下同）30億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。逆回購操作規模進一步縮量並續創1月10日以來最低。
另外，考慮到7日到期4,810億元，據此計算，單日淨回籠4,780億元，規模則創1月3日來最大，本周前兩天已累計淨回籠8,070億元。
路透統計，本周逆回購到期總額約1.02兆元，其中到期主要集中在首3日，9日和10日到期量偏小。
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