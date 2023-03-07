女力崛起，高雄市目前有853家工會，由女性擔任幹部的比例逐年遞增，目前已突破三分之一，其中擔任職業工會理事長比例達34.6％。在婦女節前夕，高雄市政府勞工局舉辦「工會女性幹部講座」，邀請律師一同關注討論性別平等和職場霸凌議題，希望能共同逐步導正或扭轉傳統不平等的風氣。

高雄市政府勞工局表示，高雄市現有853家工會，由女力擔任幹部的比例逐年遞增，目前已突破三分之一，其中擔任職業工會理事長比例更達34.6％，與會的幹部都是推動職場平權與勞動權益的重要夥伴。

因此特別於國際婦女節的前夕舉辦「工會女性幹部講座」，邀請林夙慧律師及楊富強律師，現場共計135位工會女性幹部參加。勞工局表示，雖然現在的社會仍存在許多性別的刻板印象，勞期望未來能藉由持續提倡平權的公共議題，參與制定、研修及推動相關法規與勞動政策，逐步地來導正或扭轉這些不平等的風氣，讓每一位勞工朋友在職場上都能獲相同的尊重與對待。

林夙慧律師特別歸納職場中勞動法規跟有關性別平等應注意的權益，如《性別工作平等法》中禁止雇主因性別、性傾向而有差別待遇，以及近期《勞動基準法》有修訂女性夜間工作的限制、性騷擾之防治等，讓與會的人員能深入認識相關的勞動權益規範及法令隨著平權與時俱進的更迭與制定情形。

楊富強律師則進一步針對職場霸凌的定義及態樣進行講解，職場暴力除了一般認知的肢體傷害外，包括語言及心理層面的傷害亦屬於職場霸凌的一環，這也是最容易讓人忽略的部分。另外，楊富強在講授《跟蹤騷擾防制法》時，也將許多日常生活或職場上會遇到的跟騷態樣，逐一舉例並分析， 並說明性騷擾和跟騷法的行為態樣有哪些差異，以及該如何提升法律的保障與自我救濟。