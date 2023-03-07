Netflix南韓紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露韓國4大邪教教主的荒淫行徑，其中「攝理教」教主鄭明析以宗教之名性侵及綁架各國女子，其中台灣受害者就多達上百人，行為令人髮指，不過日本奧姆真理教前教主麻原彰晃也不惶多讓，除了要求女信徒滿足其性需求外，還得吞下他的精液，變態程度令人瞠目結舌。

根據《香港01》報導，麻原彰晃的女兒所著的《我為何是麻原彰晃的女兒》一書，揭露父親無數荒淫行徑，內容指出父親鐘意長髮且皮膚白皙的女子，並將符合標準的女子親自篩選後，組成自身專屬的「後宮團」，除了每晚輪流服侍他之外，還得滿足提出的所有性需求，據悉人數多達百人以上。

不過，麻原彰晃即便擁有百人後宮一樣不滿足，還陸續向後宮團以外的女信徒下手，鎖定12歲到至20歲面貌姣好的處女為對象，並以宗教儀式為由要求，聲稱能幫助他們「提升警戒」發生性關係，至於「儀式」內容相當淫亂，像是稱自己精液為「神血」，除了強迫女子們吞下，還得練習用嘴巴互傳，此外，麻原彰晃也有蒐集女信徒陰毛的癖好，並將其保存在瓶子內，還附上名字避免搞混。

沙林事件20年，東京民眾聚地鐵默哀。（影片／中天新聞）

麻原彰晃成立的《奧姆真理教》涉及不少恐怖攻擊及教徒殺害等犯行，其中1995年的「東京地鐵沙林毒氣事件」，造成13人死亡、6300輕重傷，死傷慘重的案件震驚全球，而他與7名教徒於2018年7月被執行死刑，不過死前並未交代遺言，僅指名四名女兒處理後事。