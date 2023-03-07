高姓男大生為還願竟找同學共同偷走台灣首廟天壇廣場堆放的金紙。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

太離譜了！20多歲的高姓男大生，2年前到台灣首廟天壇發願，如果大考順利，將焚化金紙感謝玉皇大帝。不料，當他順利考上大學後，竟然趁著夜深人靜，找來2名同學幫忙，將天壇廟前廣場堆放的67捆金紙整車載走，並載到仁德區某土地公廟的金爐焚化，以感謝神明庇佑。事後，警方循線找到3人，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

台灣首廟天壇於6日中午11時許，發現廟前廣場有67捆金紙被竊，價值6萬7000元，立即派員向台南市警察局第二分局民權派出所報案。員警受理後，迅速調閱周邊監視器，逐一檢視、過濾人車畫面，果然發現5日凌晨0時18分許，有1輛白色貨車開進廟內廣場，車內3人下車後，以徒手方式將廣場上的金紙搬上車離去。員警鎖定車輛以車追人，4小時即查出涉案對象，並通知到案說明。

警方調查發現，20歲的高姓男大生（台中人），2年前到天壇發願，如果大考順利，將焚化金紙感謝玉皇大帝。高男順利考上理想大學後，4日晚上找來傅姓、樊姓等2名男大生幫忙，並以2000元租賃1輛貨車，還以事前已獲玉皇大帝應允恩准為由，於5日凌晨0時18分將貨車開進天壇廣場，3人未經天壇廟方許可，以近30分鐘的時間，共同將廣場前信眾供奉的67捆金紙，逕自載到仁德區某土地公廟的金爐焚化，以感謝神明庇佑。

當警方通知高男等人到案時，被竊走的67捆金紙已焚化僅剩2捆。全案偵訊後，依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。