大聯盟生涯救援王、名人堂球星李維拉（Mariano Rivera）因經典賽訪台，今早與台灣基層棒球隊員分享自己的成功秘訣。這位生涯653次救援成功的守護神，透露自己每天比賽準備的SOP，也強調生理狀態可能有起伏，但心理層面他絕不容許自己沒做好準備而犯錯，「心理層面我一定是百分百準備好，不容許任何錯誤。」

巴拿馬籍的李維拉在洋基隊叱詫19年，他分享自己每天來到球場的準備工作。晚上7點或7點半開打的比賽，他都在下午兩點到球場，讓身心都進入狀態。賽前訓練後他會吃點東西、泡熱水澡，然後去按摩，「19年生涯都是如此。」

負責把守球賽的最後一關，其實球賽開始之後，李維拉仍在讓他的肩、肘、膝接受按摩，「不過我會透過電視掌握比賽進度，看先發投手跟對方打者的對決狀況。5局下我會著裝前往牛棚，跟後援投手聊一聊，第7局自己開始伸展，準備在8或9局登板。」

李維拉說，身體狀態每天有高有低，雖然盡量去維持，仍無法每場都百分百，「但心理層面我一定是百分百準備好，生理的錯誤可以允許，精神層面不容許有任何錯誤。」極高的自我要求造就這位大聯盟救援王。