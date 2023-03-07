大陸全國人大今天重頭戲是大陸外交部長記者會，秦剛於會上被問及中美在台灣衝突風險有多大時表示，台灣問題處理不好，中美關係地動山搖；如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」。

會上，記者詢問秦剛，如何看待當前台海局勢？認為中美在台海發生衝突的風險有多大？

秦剛表示，「我知道今天肯定要問到台灣問題，特別帶來一本《中華人民共和國憲法》。我首先引用《中華人民共和國憲法》序言裡的兩句話：『台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。』」

秦剛接著強調，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，「對此我們堅決反對並保持高度警惕」。

秦剛說，中國人民有權問：為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反八一七公報向台灣售武？為什麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂「摧毀台灣」的計劃？

秦剛指出，「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容。台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

秦剛說，如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。