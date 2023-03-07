近年女性加入警察的行列越來越多，因工作職場需求，必須穿著制服執勤，尤其永康警分局的女性同仁平均年齡層較輕，卻必須為了２４小時輪班執行維護轄區治安、交通工作而無法妝扮自己，分局長甘炎民感念在心，特別於3月8日國際婦女節前夕，除規劃致送每位女警紫色桔梗花與巧克力祝賀外，並偕同轄區企業舉辦一場有別以往的關懷女警慶祝活動～『粉妝上場讓女警更有力的彩妝分享活動』，讓參與的女性同仁上了一堂屬於自己的課程，同時亦致贈專業彩妝組合，以感謝女性同仁周旋於工作與家庭的辛勞，並藉此佳節向女警們表達尊重與關懷。

由於現代性別意識平權，女性裝扮自己已不再是為「悅己者容」，而是為了讓自己喜悅。永康分局為使女性員警能了解不論上下班時間有關妝容技巧與需求，特商請轄區『將寶實業公司』許益齊研發長（義警中隊副中隊長），規劃一場女警彩妝分享課程，乃偕同專業彩妝師陳妮蒞臨分局慶祝活動會場，對分局女性同仁解說彩妝組合的使用方式，並由專業彩妝師對平日忙於勤務的女警進行上妝，在專業彩妝師示範下，獲得在場女性同仁一致好評，亦在日常的警察工作中，增添一股美麗自信。

專業彩妝師陳妮蒞臨分局慶祝活動會場，對分局女性同仁解說彩妝組合的使用方式，並由專業彩妝師對平日忙於勤務的女警進行上妝。(葉庭欣翻攝)

專業彩妝師陳妮蒞臨分局慶祝活動會場，對分局女性同仁解說彩妝組合的使用方式，並由專業彩妝師對平日忙於勤務的女警進行上妝。(葉庭欣翻攝)

許研發長表示，警察在職場上本來就非常辛苦，尤其又是女性，身為一直在幕後支持警察的企業，能有此機會為女警增添粉彩，就是體認女性警察辛勞來表達感謝，更期盼藉由企業的專業能讓女警更有力與溫度，以展現對警察的支持；另參與活動的女警們也表示，今年慶祝婦女節活動相當特別，不但參與了一場別出心裁的粉妝饗宴，更意外能收到彩妝禮品，感謝分局人事室特別舉辦重視她們，直呼好溫馨、實用又好感動！最後活動在同聲祝福女警３８婦女節健康快樂且要讓自己更美麗中劃下完美句點！

義警中隊副中隊長許益齊，規劃一場女警彩妝分享課程，偕同專業彩妝師陳妮蒞臨分局慶祝活動會場。(葉庭欣翻攝)

永康分局甘分局長指出，警察工作屬於剛柔併濟特質，女警在警察團隊中更佔有非常重要的角色，加上警察工作主軸乃治安、交通與為民服務，都和民眾日常生活息息相關，堪稱是政府的化妝師與兼具強硬的執法角色，而女性特質，正好能調劑剛硬的職場文化。尤其是警察工作中，要回應民眾各種需求，「耐煩」的功力就顯得重要，女性同仁處事細膩、柔軟度高，尤其對於遇到急難求助民眾，能發揮讓民眾安心的「溫柔力量」。透過女性同仁妝容美顏愉悅自己，更能暖心地與民眾接觸，建立溫暖體貼與有自信的警察形象。