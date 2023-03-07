據中共解放軍報，4名中國全國人大代表和中央軍委委員劉振立、李尚福、苗華和張昇民6日參加十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團分組審議，並發表講話。上述訊息顯示劉振立已任中央軍委聯合參謀部參謀長。

中國全國人大代表、中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立說，過去5年，面對風高浪急的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，中國國家主席習近平帶領大家取得極不尋常、極不平凡的重大成就。事實證明，兩個確立是中國做好一切工作的信心之本、力量之源，是中國戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證。

劉振立還說，要結合軍隊實際抓好兩會精神貫徹落實，深入學習貫徹習近平強軍思想，以更高標準、更嚴要求貫徹軍委主席負責制；全面加強練兵備戰，加快提高實戰能力，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決塑造安全態勢、遏控危機衝突、打贏局部戰爭；全面加強軍事治理，強化戰建備統籌，深化製度機制創新，確保如期實現建軍一百年目標。

劉振立1964年生，1986年4月30日起，作為第十二偵察大隊的一員編入蘭州軍區對越輪戰部隊，參與兩山戰役，期間鎮守前線一年多，擊退越軍36次進攻，獲一等戰功。歷任北京軍區第65集團軍及38集團軍軍長、武警部隊參謀長、陸軍參謀長等職。2021年6月，升任陸軍司令員，同年7月晉升上將。