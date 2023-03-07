現代人健康意識抬高，吃素風氣漸盛，因黃豆營養價值高，包括豆漿、豆腐、豆包、豆皮等除有優質蛋白質，也富含鈣質、大豆異黃酮等重要營養素，且不含膽固醇。營養師表示，板豆腐含有的鈣質最多，是最佳的補鈣來源，但百頁豆腐、魚豆腐、油豆腐等製作過程中添加修飾澱粉，且油質含量較高，容易導致體重增加。

南投醫院營養師陳佳祺表示，傳統豆腐使用硫酸鈣或鹽乳凝固，使得傳統豆腐比起用氯化鎂、葡萄糖酸內脂製成的嫩豆腐，鈣質含量更高，是補鈣的優良食材。而百頁豆腐、魚豆腐、油豆腐等製作過程中添加修飾澱粉且油質含量較高，屬於高熱量食物，易導致體重增加。

不過，豆腐常發生違法添加防腐劑（如苯甲酸、己二烯酸）或過量添加過氧化氫的事件。陳佳祺表示，苯甲酸、己二烯酸等防腐劑不能使用於豆腐類產品，因苯甲酸進入人體後，雖會被代謝從尿中排出，但過量則可能引起流口水、腹瀉、肚痛、心跳加快等症狀；而過量己二烯酸會產生皮膚過敏反應。此外，過量過氧化氫則可能會引起噁心、嘔吐、腹瀉或腹脹等腸胃道刺激症狀，不可不慎。

陳佳祺並提醒，豆腐不易存放，選購上宜選擇以冷藏保存運送、販售的產品，應選購完整包裝而非散裝豆腐，注意食品標示與成份，拒絕來路不明的食品健康。