28歲香港名媛蔡天鳳上月驚傳遭前夫一家設局殺害，起因疑是蔡天鳳提議賣掉送給前公公的豪宅，而含著金湯匙出身的蔡天鳳未婚時就是白富美，其母親「五姐」過去在抖音曾上傳跟女兒有關的內容，近日有網友發現，蔡天鳳母親過去曾潛入女兒的豪宅分享其奢華衣帽間，可見其中滿是名牌包和高價珠寶，有網友見此留言：「有些人是不能曬有些東西的容易招來不好的，願逝者安息！」

據知蔡天鳳是家中長女，母親暱稱為五姐，在抖音上相當活躍，繼父在大陸從商家產上億人民幣，蔡天鳳18歲時嫁給鄺男，3年後因性格不合為理由離婚，2016年梅開二度嫁給譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris，而蔡天鳳再婚後仍在經濟上照顧前夫一家，甚至請前大伯當司機，3年前更自掏腰包買了上億豪宅登記在前公公名下。

蔡天鳳母親過去曬女兒奢華衣帽間。（圖／翻攝自抖音）

去年底蔡天鳳提議賣豪宅，就引來前公公暴怒揚言要殺她，沒想到前公公私下竟找家人真的策劃了殺人案，更將蔡天鳳的遺體分屍烹屍，震驚社會。而蔡天鳳頭七時，母親和婆婆、丈夫都到案發現場進行招魂儀式，過去將女兒視為掌上明珠的蔡母「五姐」心痛不已，身體癱軟靠在女婿身上，直言女兒死得太冤枉。

蔡天鳳母親曬出女兒衣帽間的房產證跟珠寶。（圖／翻攝自抖音）

五姐更落淚表示：「好像做了一場夢，那麼乖、那麼孝順，就這樣說離開就離開，媽媽以後都見不到妳了。」據《香港01》報導，五姐過去曾在抖音分享女兒的獨立衣帽間，可見其中至少有40~50愛馬仕柏金包、服飾、珠寶，還見到桌上擺著紅色的房產證，引來網友留言有人曾說不該炫富，「容易招來不好的」，其他網友則回：「是她前夫肯定是看到這些照片，還有她和現任以及現任公婆幸福的樣子」、「她前夫還用看嗎？妻子多有錢還能不知道？這跟炫富壓根沒關係」、「不太能露富，不能大意」、「有時候的確敵人在背地裡正在看著你，你越幸福他越嫉妒，嫉妒使人面目全非」。