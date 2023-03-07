國內缺蛋越演越烈，民眾怨聲載道，農委會主委陳吉仲日前稱3月底能補足雞蛋缺口，此說法連自家人都搖頭，來自農業大縣的民進黨立委莊瑞雄7日質詢時批評，以目前的狀況，不要說3月底能解決，「4、5月可以解決缺蛋就阿彌陀佛了。」

行政院長陳建仁今日赴立法院備詢，他稍早指出，雞蛋的分配農委會已在調度，陳吉仲則說，全力在3月底滿足國人對雞蛋的需求，只要蛋量多，價格就會回穩。

莊瑞雄質詢時指出，台灣人一年要吃355顆雞蛋，政府稱缺蛋問題來自戰爭、禽流感、原物料上漲、氣候變化，使至雞蛋生產率、雞隻育成率皆下降，但他想不通，全世界最會吃蛋的國家，為什麼無法建立自己的產雞產業鍊？

陳吉仲回應，去年就已經將種雞全部補齊，當時美國禽流感很嚴重，農委會便補了6萬隻種雞，但一年種雞大概要26萬隻，一隻種雞壽命約2年，可以生很多小雞，小雞去蛋中雞場之後，再到蛋雞場生雞蛋，去年一整年種雞場就生了2220萬隻小雞，比去年增加15％，而今年政府預計進口30萬隻種雞，每個月排成都已排好。

陳吉仲坦言，目前台灣種雞場規模太小，僅有幾千萬隻，相比全世界幾十億隻差太多，無法自行研發種雞，當前要讓200間蛋中雞場和蛋雞場有增養、護養措施，今年種雞場每周都能提供50萬隻小雞，目前都在進行當中。

不過，莊瑞雄搖頭指出，缺蛋是燃眉之急，農委會原先說3月底能解決雞蛋供需問題，透過澳洲進口雞蛋等作法，「我在猜啦，以目前這樣的狀況，不要說3月底，4、5月有辦法解決就阿彌陀佛。」

陳吉仲解釋，3月底不排除再從其他國家加大力道進口，目前農委會遇到最大問題是，國人對雞蛋需求增加跟產量對不起來，原因是地方有針對畜禽舍的規範，想要養雞也不一定有辦法養，因此「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」才納入禽舍改建項目，盼達到示範效果。