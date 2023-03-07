2023年全國中等學校運動會在新竹縣登場，羽球項目資格賽從3月2日至3月9日，一連8天在明新科大體育館登場，來自各縣市共2220名羽球好手齊聚一堂，其中團體組資格賽在6日落幕，分為國男、國女、高男、高女4組共145隊，各組取8隊共32隊晉級。身為地主新竹縣隊伍東泰高中發揮實力，順利晉級前8強，將參加4月21日會內賽。

全中運羽球資格賽團體組共145隊，其中國男團44隊、國女團37隊、高男團37隊、高女團27隊，團體賽採3單2雙制（單單雙雙單），各點均採3局2勝制，各組取8隊晉級4月21日至26日會內賽。

2023年全國中等學校運動會在新竹縣登場，羽球項目資格賽從3月2日至3月9日。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

身為地主隊的新竹縣今年派出博愛國中、竹東國中、東泰高中3校參與資格賽，博愛國中、竹東國中2校選手均在場上揮汗拚博，雖沒成功晉級，仍表現堅持不放棄的運動家精神。東泰高中選手則在資格賽穩定發揮實力，為新竹縣搶下前8強資格，殺入會內賽。

東泰高中教練萬豐誠與鍾玉鳳說，本次東泰派出選手陳頎修與詹子勤，屬於拉吊突擊型選手，藉著在場上不斷跑動，伺機突擊扣殺，讓對手措手不及，多次拿下分數。選手洪翊碩則屬於重炮型選手，擅長進攻、殺球，發揮驚人氣勢。雙打賽的選手陳昕與趙子愷憑藉合作無間的默契，以平抽球技巧，盡量化解對手進攻。

萬豐誠指出，本次東泰高中第1場團體賽就遇上強勁對手南投縣竹山高中，以 0比3吞敗，還好第2場對上台中市國立興大附中時，選手迅速調整心態，以3比0獲勝，接下來遇到雲林縣斗南高中，雙方實力相當，戰況一度陷入膠著，由選手詹子勤扛住單打壓力拿下勝利，以3比2獲勝，第4場賽事與臺南市南寧高中，陳頎修單打發揮實力，3比0獲勝，最終場與台中市后綜高中對戰，陳頎修與詹子勤在單打取得先機，最終以3比0，拿到會內賽資格。