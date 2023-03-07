最近Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》以韓國宗教「攝理教」為主題，揭露教主鄭明析自稱「彌賽亞」（救世主）對受害女子葉萱痛下毒手，誘姦前誇她「又大又漂亮」，令人作嘔。如今另一名受害女子艾咪出面受訪，透露葉萱後來也成為性侵「幫兇」。

葉萱在紀錄片中坦言自己加入「攝理教」原因，過去她在學校遭排擠，父母感情失和，無人能傾訴的她求助於宗教，某次在鄭明析的「召見」下來到青瓦屋，卻慘遭鄭明析誘姦，鄭明析更大言不慚對她說：「妳（葉萱）被上帝揀選了。」她提到這段回憶泣不成聲。

另一名受害女艾咪則表示之所以願意拍攝紀錄片是希望能懺悔，她透露當時被邪教嚴重洗腦；而身為受害者葉萱明知艾咪將即將被鄭明析侵犯，卻仍告訴她，「沒關係，不要緊」，此行徑讓葉萱成了加害者，葉萱事後也表示十分後悔抱歉。

紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露攝理教教主之惡行。(圖/Netflix Asia Youtube)

事實上，葉宣就是方力申的女友，方力申向港媒大方認愛，表示女友曾因性侵事件公開提出分手，但實在兩人太過相愛，決定繼續攜手面對未來。方力申也透露女友仍需一段時間平復傷口，雖不用吃藥，依舊持續看心理醫生，之後女友要到韓國出庭，他也會盡力陪伴對方。

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