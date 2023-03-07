大陸外長秦剛7日出席兩會外長記者會，被問到西方輿論把俄烏戰爭的矛頭指向大陸，要求大陸不要向俄羅斯提供致命性援助，他表示，烏克蘭危機的本質是歐洲安全治理矛盾的大爆發，大陸既不是危機的製造者，又不是當事方，也沒有向衝突任何一方提供武器，憑什麼要向大陸甩鍋推責，制裁施壓甚至威脅？

澎湃新聞報導，秦剛表示，烏克蘭危機本來是一場可以避免的悲劇，發展到今天這個地步，教訓慘痛，值得各方深刻反思。烏克蘭危機的本質是歐洲安全治理矛盾的大爆發，它有著複雜的歷史經緯和現實原因。

秦剛指出，我們始終根據事情的是非曲直，獨立自主作地出我們的判斷，決定我們的立場，在和平與戰爭之間我們選擇和平，在對話與制裁之間我們選擇對話，在降溫與拱火之間我們選擇降溫。大陸既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突任何一方提供武器，憑什麼要向大陸甩鍋推責，制裁施壓甚至威脅，對此我們絕不接受。

秦剛補充說，前幾天，我們發布了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，提出尊重各國主權，摒棄冷戰思維，停火止戰，啟動和談等12項主張，核心就是勸和促談。然而令人遺憾的是勸和促談的努力一直遭到破壞，似乎有隻看不見的手在推動衝突延宕升級，藉烏克蘭危機達到某種地緣政治意圖。

秦剛強調，當前，烏克蘭危機到了緊要關頭，要麼停火止戰、恢復和平，走上政治解決的正軌，要麼火上澆油、擴大危機，陷入失控的深淵。衝突、制裁、施壓解決不了問題，現在需要的是冷靜、理智、對話。和談進程應該盡快開啟，有關各方合理的安全關切都應該得到尊重，從而找到歐洲長治久安之策。