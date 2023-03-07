被譽為全世界最難的高中學生機器人比賽「FRC全球機器人大賽」，即將在3月火熱打響！這場由美國科學技術教育基金會（FIRST）舉辦的賽事，吸引全球頂尖學生匯聚一堂，預計將有上千組團隊角逐冠軍。長期投入創新，有「科技房仲」美名的永慶房屋，贊助台灣團隊「Cyphersis#9274」前進美國加州，與來自全世界的機器人頂尖好手同台競技，爭取好成績！

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，隨著科技的進步，機器人、物聯網、人工智慧（AI）等創新科技和概念不斷問世，大幅地改變勞工、企業的生產模式，掀起一波「工業4.0」和「AI革命」。如何持續培育STEM人才、挑戰科技和思維創新，對企業和對國家而言，都是保持競爭力的關鍵。永慶房屋也因此投入大量的資源，建置龐大的資訊團隊，不斷打造創新科技，優化消費者的賞屋體驗。對於台灣未來科技人才的養成，永慶房屋也會大力支持。期待透過贊助「Cyphersis#9274」團隊參與「FRC全球機器人大賽」，為台灣STEM人才培育貢獻小小心力。

「Cyphersis#9274」團隊是由康橋高中、東山高中、芳和實驗中學、大直高中、基隆海大附中、馬禮遜美國學校、台北恩慈美國學校、歐洲學校、以及來自美國的Apostles Lutheran High School和Independence High School等多所學校在校生組成，將由長期投入科普教育的台灣科技大學助理教授宋德震帶隊，在3月7日至16日於美國加州，與其他40支國際隊伍競技切磋。

「Cyphersis#9274」團隊將機器人命名為「LEO-CAT」，取自台灣石虎（Leopard Cat）之名，象徵來自台灣的高中生們，向世界分享自己對於機器人製作的熱忱和收穫。宋德震表示，這些學生對於機械構造、程式設計等機器人知識，都有強烈的企圖心；希望藉由踏上「FRC全球機器人大賽」舞台，讓這些學生跟世界一流的高中生們相互交流。

宋德震更指出，這場旅程對於台灣的高中生們將會是一場視野及思維的震撼之旅。「『FRC全球機器人大賽』不只要求學生具備技術知識，更要求學生有主動解決問題的能力，也因此主辦單位要求每一組團隊都得為自己的旅程募款。」宋德震表示，「這種『主動解決問題』的教育文化，也造就美國的學生在高中時期就已經跟企業有很緊密的連結、能夠回應社會、企業的需求，提供解方。這跟我們在台灣的教育很不一樣。」因此，對台灣同學而言，這不僅僅是技術上的交流，更是思維上的碰撞和拓展。

陳賜傑表示，對於能夠看見台灣學子站上世界機器人大賽的舞台，永慶房屋感到與有榮焉，也祝福所有參賽的台灣團隊，一起爭取好成績。除了讓世界看見台灣的科技實力，更從與各國選手的交流中，帶回珍貴的成長養分，鼓舞、感染更多台灣學子。