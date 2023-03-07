許多女性懷抱創業夢，卻因家庭、經濟等因素卻步，勞動力發展署桃竹苗分署推動微型創業鳳凰貸款，提供額度最高為200萬元，前2年利息全額補貼，協助女性在創業路上踏穩步伐，申請人數也逐年增加，其中，輔導創業民眾華偉麟，她製作小孩喜愛吃的點心，在桃竹苗分署資源挹注下，進而打造手做雪花酥品牌，成功擄獲消費者的味蕾成功創業。

34歲的華偉麟說，因為自家孩子喜歡吃雪花酥，她嚴格挑選各種優質原料，製作讓自己放心的雪花酥。她希望這健康美味的零食可以成為大眾的新選擇，萌生創業想法後，她參加桃竹苗分署創業研習課程，包含財務管理、市場行銷、商品管理及稅務法規等，替自己儲備創業能量，在分署輔導下順利申請創業貸款周轉金，將經費運用在產品的研發、製作、行銷和銷售，並在輔導顧問建議下，打造出專屬的官方網站「華汎食品｜手作雪花酥」，提高品牌知名度，積極開拓更多的銷售渠道，營收雙倍成長。

桃竹苗分署長林淑媛表示，女性創業者以溫柔且堅定之姿，勇於面對創業路上的挑戰，自2017年4月推廣微型創業鳳凰貸至今，在創業輔導與課程服務超過1萬4400人次，在2022年則幫助104人取得貸款資金，6年來累計協助566人順利取得貸款資金。想創業的女性透過政府資源了解創業相關輔導後，克服創業初期可能遇到資金不足的挑戰，這些免費資源都是創業女性最好的助力，桃竹苗分署陪伴創業家們實現夢想。

「微型創業鳳凰貸款」不僅協助女性創業，也協助中高齡者及離島居民發展微型企業，歡迎想創業的民眾善用政府資源，多樣化創業課程即日起開放報名，請洽微型創業鳳凰網站，或撥打免費創業諮詢專線0800-092-957，也可至桃竹苗分署官網業務專區查詢。