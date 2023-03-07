日本個性藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day」10年巡展計畫即將來台，4月1日在高雄市內惟藝術中心搶先登場。高雄市立美術館透過臉書發布喜訊，強調這次展覽不收門票，希望大家共享奈良美智對台灣的熱情。

高美館表示，奈良美智10年巡展第一站就來到高雄，從內惟出發，透過單幅畫作巡迴的方式，讓大家細細品味這幅充滿層次與豐富色彩的作品中，奈良美智畫下了對台灣的情感，展現出藝術家人生中成熟而豐沛的創作能量。

以台灣印象所繪的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》奈良美智當初創作時曾表示，此畫是對台灣潮濕天氣的印象，花了10天就完成，但醞釀期卻達數月，奈良美智也曾說此畫「可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己。」

高美館強調，這次展覽將延續不收門票的原則，希望更多人能欣賞到這幅為台灣而生的畫作，一起走進奈良美智的世界。