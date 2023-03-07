經典賽》李維拉談論最強切球 歸功「上帝的恩典」

大聯盟救援王李維拉7日出席Rivera Taiwan Tour分享會，開場李維拉先談了自己的經歷，很快就開放現場提問，最初只開放1個問題，後來他主動增加到3個問題。第一個問題是他在2009年世界大賽的心境，洋基最終擊敗費城人摘冠。

李維拉回憶說，費城人認為洋基老了，他們的時代過去了，但是李維拉把這些垃圾話做為自己的燃料來對付費城人，在比賽中全心投入，拿出1000%的力量戰勝對手。

第二個提問者是郭子乾，他模仿柯文哲的逗趣口吻問道，卡特球（切球，cutter）很多投手都有練，為何李維拉能夠以此縱橫天下？王建民某次先發差點拿下勝投，為何李維拉沒有登板來救王建民？

李維拉表示這不在於他，皆是上帝的恩賜，上帝一路指引他打到職業水準的棒球，「我愛棒球，但我沒想過要成為職棒選手，上帝給予我這種最厲害的球，上帝希望我成為特別的人。」至於沒救到王建民，他笑著說，那恐怕得去問總教練托瑞（Joe Torre）。

回想起王建民，李維拉決定多談一點，他稱讚王建民在小聯盟就懷抱遠大的夢想，棒球不在於個人，在於團隊，他們那時候是很好的團隊，他稱讚王建民一度是洋基最好的投手，他很遺憾王建民在跑壘時受傷，大家都是投手，他們並不會打擊和跑壘。李維拉呼籲大家不要放棄希望與夢想，「我來自巴拿馬的小村莊，我不是出身富裕人家，但我最終實現了夢想。」

第三個問題是詢問李維拉偉大生涯的成功祕訣。李維拉補充說，他以前沒有車，早上4點就起床去趕上7點的訓練，鼓勵大家必須投資自己、相信自己才有機會成功。「我們贏了5座世界大賽冠軍，這不是憑空得到的，這是我們付出努力爭取來的，這都是別人奪不走的。」