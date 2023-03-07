2023年阿里山花季為期1個月，從3月10日起至4月10日止，考量花季上山車流量增加，嘉義縣警察局配合交通部公路總局，將在台18線執行交通疏導措施，其中有12天上午會進行交管，今警方公布一系列管制作為，提醒上山民眾多留意。

縣警局表示，重點疏運日期、時段集中在星期例假日和清明節連續假期，分別是3月11日、12日、18日、19日、26日及4月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日，共12日，當天早上6點到11點實施交通管制。

2023年阿里山花季為期1個月，從3月10日起至4月10日止，考量花季上山車流量增加，嘉義縣警察局配合交通部公路總局，將在台18線執行交通疏導措施。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

管制時段於台18線66K湖底處限制小客車上山，持相關證明文件，如通行證、工作證或住宿證等及特殊情形，如婚喪喜慶等者除外。小型車請停放於台18線61K旁樂野服務區停車場或後方空地，計有停車格441格，再轉乘接駁車上山，另嘉義縣公車處於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站規畫有賞花接駁專車，請多加利用。

搭乘遊覽車團客，於管制時段內請先至台18線29K，過五虎寮橋處購票入園，停等購票時，乘客請勿下車任意橫越道路，以免發生危險並阻礙交通，另散客請搭乘大眾運輸工具及轉乘接駁客運前往，至於嘉義林區管理處於台18線90K至95K規畫免費接駁，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口。

警察局提醒，花季期間將吸引大量人、車潮上山賞花，請遊客配合相關交通疏運及管制措施，多利用非假日離峰時刻上山，或轉搭大眾運輸工具，以避免交通壅塞影響賞花行程，警方除加強台18線沿線交通疏導工作外，並將同時嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車等行為，以確保交通順暢安全。