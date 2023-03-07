日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）研發的新型火箭「H3」1號機原定上月17日發射，但因輔助火箭點火失敗而無法升空，延到今（7）日再次嘗試發射，卻在升空後不久出現引擎異常，JAXA下達自毀指令，發射失敗。

綜合路透社、「Space.com」報導，JAXA新型火箭「H3」1號機今天上午從種子島太空中心發射升空，不料升空後出現異常，火箭的第二段引擎未順利點火，由於沒有完成任務的希望，JAXA於是下達火箭自毀指令，發射宣告失敗。

H3火箭長57公尺，載有一顆地球觀測衛星「大地3號」（ALOS-3，也稱為Daichi 3），上面配備實驗性的紅外線感測器，可用來探測日本鄰近地區，並對北韓的彈道導彈發射提出預警。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，運載重量提升到H2A的約1.3倍，部分零件透過3D技術列印，能節省約一半的發射成本。

製造H3的三菱重工（MHI）計畫在全球航太發射市場拿下更多訂單。這次發射失敗的消息傳出後，今日三菱重工的早盤股票下跌了1.8%。